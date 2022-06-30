В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

IHA: автобус с 29 туристами из России попал в ДТП в Турции, пострадавших и погибших нет

Автобус, перевозивший 29 российских туристов, столкнулся с бетономешалкой и перевернулся в провинции Мугла на Эгейском побережье Турции. Об этом сообщает агентство IHA.

Авария произошла около 19:15 в четверг, 30 июня. Туристический автобус следовал с курорта Фетхие. В районе города Кейджегиз он столкнулся с бетономешалкой, выехавшей на перекресток, и перевернулся на бок. Свидетели происшествия сообщили о ДТП в экстренные службы.

Горожане бросились на помощь туристам, пока не прибыли спасательные бригады, и помогли туристам выбраться из автобуса. В аварии никто не погиб и не пострадал, некоторые пассажиры получили небольшие ссадины. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в июне автомобиль с туристами попал в ДТП в Шамильском районе Дагестана. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали, среди них ребенок 2011 года рождения. В Минздраве добавили, что житель Севастополя, доставленный в больницу, находится в удовлетворительном состоянии.