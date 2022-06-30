Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20

Песков заявил, что вопрос об участии президента Путина в саммите G20 анализируется

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) на данный момент анализируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение, как страна-член "двадцатки", и этот вопрос анализируется. Решение будет принято в должное время», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее британский премьер Борис Джонсон призвал остальных лидеров стран «Большой двадцатки» не бойкотировать саммит. Также он усомнился в участии президента России, сказав: «Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам».

В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что высказывания премьер-министра Британии никак не повлияют на решение Кремля о поездке Путина на саммит.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Джонсона о бойкоте саммита G20
Джонсон предупредил о последствиях принуждения Украины к невыгодному миру
Российские артиллеристы применили «Гиацинты» на учениях
Раскрыта причина задержания ректора РАНХиГС Владимира Мау
В Калининграде взяли в оцепление неожиданно приплывшего арктического зверя
Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-аккаунт телекомпании «Таврида»
В Казахстане назвали число осужденных после январских беспорядков
Несовершеннолетняя оказалась в больнице после посещения салона красоты в Москве
Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР
Российские силовики задержали ректора РАНХиГС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.