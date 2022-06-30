Кремль ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20

Песков заявил, что вопрос об участии президента Путина в саммите G20 анализируется

Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) на данный момент анализируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение, как страна-член "двадцатки", и этот вопрос анализируется. Решение будет принято в должное время», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее британский премьер Борис Джонсон призвал остальных лидеров стран «Большой двадцатки» не бойкотировать саммит. Также он усомнился в участии президента России, сказав: «Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам».

В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что высказывания премьер-министра Британии никак не повлияют на решение Кремля о поездке Путина на саммит.