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Кремль прокомментировал слова Джонсона о бойкоте саммита G20

Песков заявил, что призыв Джонсона бойкотировать саммит G20 не повлияет на решение Кремля
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона не бойкотировать саммит G20 никак не повлияет на решение Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, что господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать высказывание Джонсона.

Ранее Борис Джонсон призвал остальных лидеров стран «Большой двадцатки» не бойкотировать саммит. Кроме того, он выразил сомнение в том, что президент России Владимир Путин посетит ноябрьский саммит. «Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам», — сказал Джонсон, назвав президента России «изгоем».

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Никита Абрамов
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