ВЦИОМ раскрыл уровень поддержки спецоперации России на Украине

ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают спецоперацию России на Украине

Более 70 процентов россиян поддерживают специальную военную операцию (СВО) России на Украине. Об этом со ссылкой на проведенный опрос сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В пресс-службе центра утверждают, что отношение населения к проведению спецоперации на протяжении четырех месяцев остается относительно стабильным. Так, согласно последнему опросу, действия солдат Вооруженных сил России (ВС России) скорее поддерживают 72 процента граждан, в то время как 17 — напротив, скорее не поддерживают. Еще 11 процентов затруднились дать ответ.

ВЦИОМ указывает, что и понимание целей СВО остается стабильным. В частности, 38 процентов респондентов высказали мнение, что действия военнослужащих направлены на защиту России и разоружение Украины, а также на исключение сценария, при котором на территории соседней страны будут размещены базы НАТО, в то же время каждый пятый (20 процентов) считает, что целью СВО является защита республик Донбасса (ЛНР и ДНР). Еще 19 процентов полагают, что специальная военная операция призвана «очистить Украину от нацистов», при этом еще восемь процентов называют целью СВО оккупацию и дальнейшее присоединение Украины к России.

Согласно данным центра, уровень общественных и личных протестных настроений в стране остается низким. Так, по данным на 25 июня вероятными протесты в своем населенном пункте посчитали 11 процентов опрошенных, тогда как в июне прошлого года такое мнение высказывали 24 процента граждан. Отмечается, что примкнуть к протестам выразили готовность 11 процентов соотечественников. 83 процента россиян заявили, что скорее всего не станут поддерживать протестные акции.

Ранее в Совфеде высказались о судьбе подконтрольных России регионов после спецоперации. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, жители упомянутых регионов сами определят свое будущее.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.