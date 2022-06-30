В Совфеде высказались о судьбе подконтрольных России регионов после спецоперации

Сенатор Климов счел, что после СВО подконтрольные России территории определят свою судьбу

Судьба украинских территорий, которые во время специальной военной операции (СВО) перешли под контроль России, станет известна после окончания военных действий. Жители этих регионов сами определят свое будущее, заявил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Что будет после спецоперации?

«Если говорить о Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), то они признаны нами как независимые государства. С этими республиками у России есть договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. С остальными освобожденными территориями в соответствии как с международным, так и с российским правом произойдет то, что их жители решат, что и как им лучше. Они там живут, это их земля. Они решат, а некоторые уже решают [свою дальнейшую судьбу]», — сказал сенатор.

Пока идут боевые действия и, к сожалению, работают разного рода диверсионные структуры киевского режима, то, конечно, в этих условиях было бы неправильно решать вопросы такого тактического характера, поскольку они требуют более спокойной обстановки Андрей Климов сенатор Совфеда

Сейчас в силах России сделать самое главное — поддерживать нормальное функционирование гражданской инфраструктуры, чем и занимаются военно-гражданские инфраструктуры, отметил Андрей Климов.

«Россия уже оказывает гуманитарную помощь, кадровую поддержку тех или иных мероприятий, организационно-техническую поддержку. Когда жители сами определятся со своим будущим, то с учетом этого будем выстраивать с ними отношения в том или ином формате», — заявил российский политик.

Цели и задачи

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита, сообщил, что специальная военная операция России на Украине идет по плану.

Он отметил, что цель Москвы осталась прежней — это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. При этом тактика может быть разной.

Также глава государства рассказал, что российские силы выполняют поставленные задачи. По его мнению, говорить о сроках завершения операции не стоит, а подгонять военных — неправильно. «Это связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — заявил Путин.