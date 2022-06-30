Уличенный в связях с Россией президент Германии собрался в Киев

Welt: президенты ФРГ и Украины вновь обсудили возможный визит Штайнмайера на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский вновь созвонился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщил телеканал Welt, пишет ТАСС.

По данным телеканала, глава ФРГ поздравил лидера Украины с получением статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Кроме того, немецкий лидер заявил, что собирается и дальше оказывать помощь Украине. Президенты стран повторно обсудили возможный визит Штайнмайера на Украину, однако точная дата их встречи не уточняется.

12 апреля украинский лидер отказался принимать президента Германии в Киеве, так как уличил его в связях с Россией.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказывается посетить Киев из-за нежелания Зеленского принять президента Германии.

16 июня состоялась поездка президента Франции Эммануэля Макрона, Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Это был первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала военного конфликта.