Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил о готовности «принять пулю» за Путина

Бывший владелец «Формулы-1», британский бизнесмен Берни Экклстоун заявил о готовности «принять пулю» за президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ITV.

«Я бы принял пулю за него… потому что он первоклассный человек и верит, что то, что он делает для России, правильно», — сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он Путина своим другом.

По словам Экклстоуна, украинский лидер Владимир Зеленский мог бы сделать больше для предотвращения конфликта. «Как я понимаю, он [Зеленский] раньше был комиком по профессии, и я думаю, что, похоже, он хочет продолжить эту профессию, потому что я считаю: если бы он думал, то определенно приложил бы достаточно усилий, чтобы поговорить с господином Путиным», — подчеркнул бизнесмен, назвав президента России разумным человеком.

«Посмотрите, сколько раз Америка вторгалась в различные страны, которые ничего общего с ней не имеют. Я имею в виду, это дело Америки, они любят войны», — завершил он.

Раннее стало известно, что Путин является любимым мировым лидером граждан Сербии. Согласно данным опроса белградской службы общественного мнения Demostat, российский лидер занял первое место: 40 процентов опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12 процентами, а президент Франции Эммануэль Макрон — на третьем с 11 процентами.