В России сократилось число работающих кинозалов

«Ъ»: число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть

Число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров.

Такая ситуация сложилась из-за отсутствия иностранных премьер на фоне прекративших бизнес в России западных киностудий. Российские же релизы не собирают достаточное количество трафика, указывают в организации. В ближайшее время ситуация только ухудшится, так как в летний период кассу традиционно делали голливудские блокбастеры.

13 июня сообщалось, что на фоне стремительного падения оборота из-за отсутствия голливудских кинолент кинотеатры в российских регионах принимают решение сократить рабочее время или переходят на работу по выходным. В частности, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров в беседе с агентством указал, что согласно данным владельцев кинотеатров, за первое полугодие выручка снизилась на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То же самое, по его словам, происходит и с посещаемостью.

В российской киноотрасли работает порядка 55 тысяч человек, включая 35 тысяч сотрудников кинотеатров и 20 тысяч занятых в кинопроизводстве.