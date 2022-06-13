Кинотеатры в регионах начали работать по выходным или закрываться

ТАСС: кинотеатры в российских регионах сократили режим работы

Кинотеатры в российских регионах сократили режим работы или начали работать только по выходным. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторые объекты приняли решение закрываться из-за резкого падения оборота на фоне отсутствия голливудских фильмов. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал. В Челябинской области есть прецеденты закрытия одно- и двухзальных кинотеатров. Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск», — сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области выявила сокращение проката на 70 процентов в апреле и мае, в Нижнем Новгороде большие кинотеатры открывают не все залы. В Кемеровской области закрытий нет, однако «сокращается количество залов, тяжелее кинотеатрам в малых городах», отметила кузбасский бизнес-омбудсмен Елена Латышенко.

Ассоциация владельцев кинотеатров выявила, что к середине апреля закрылись 36,4 процента кинозалов в стране, то есть число объектов сократилось до 3 633. По оценке ассоциации, кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 миллиарда рублей к концу 2022 года. Максимальный прогнозный уровень сборов российских фильмов до конца года — не более 6,142 миллиардов рублей.

Всего в российской киноотрасли работает около 55 тысяч человек, в том числе 35 тысяч сотрудников кинотеатров и 20 тысяч занятых в кинопроизводстве.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров, объединяющей европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров. Страна решила покинуть ассоциацию самостоятельно.