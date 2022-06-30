В Крыму отложили запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожье

Глава Крыма Аксенов заявил о переносе запуска пассажирских поездов в Херсон и Запорожье

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе запуска железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и территориями Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение принято из соображений безопасности, так как работы по ее обеспечению на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь и Джанкой — Херсон не завершены до конца.

Глава Крыма отметил, что «жизни граждан на сегодняшний день являются основным приоритетом». Он добавил, что завершить мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров планируется в течение нескольких дней, новое расписание планируют опубликовать 1 июля.

Пассажирское сообщение между российским полуостровом и южными регионами Украины планировалось возобновить 1 июля.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион уже технически готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом.