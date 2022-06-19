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В Херсоне заявили о готовности к запуску железнодорожного сообщения с Крымом

Глава Херсонской ВГА Сальдо: область готова к запуску железнодорожного сообщения с Крымом

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион технически готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Техническое состояние железнодорожных путей проверено и они готовы к пропуску поездов», - сказал он.

По словам Сальдо, полуостров намерен запустить автобусное сообщение с подконтрольными РФ южными областями Украины до 1 июля, а с 1 июля — пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме.

На данный момент происходит восстановление железнодорожного сообщения с Крымом, прерванного в 2014 году.

Марина Совина
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