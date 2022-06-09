Власти Херсона оценили время пребывания Крыма в составе Украины

Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Крым не развивался бы в составе Украины

Крым не развивался бы столь динамично, если бы остался в составе Украины. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в ходе визита на полуостров, пишет РИА Новости.

Как полагает чиновник, Крым сумел продемонстрировать высокий уровень развития за последние восемь лет, чего не наблюдалось во время пребывания под украинской властью.

«В Украине эти вещи просто были невозможны, потому что власть продавала интересы государства и наживалась на простых людях», — поделился Стремоусов своей оценкой.

Ранее замглавы херсонской ВГА заявил о планах запустить железнодорожное сообщение с Крымом. Оно было прервано в 2014 году, но может заработать после окончания боев.