Стремоусов: Херсонская область готова открыть железнодорожное сообщение с Крымом

Херсонская область приготовилась открыть железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Как сообщил Стремоусов, регион готов возобновить грузовое железнодорожное сообщение с полуостровом, прерванное восемь лет назад. «Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии», — рассказал он, заверив, что вскоре из Херсона в Крым направятся поезда.

Пассажирское железнодорожное сообщение будет запущено после того, как ситуация в области стабилизируется, добавил Стремоусов.

Ранее сообщалось, что о возобновлении движения пассажирских и грузовых поездов договорились Запорожье и Крым. В расписание планируется вернуть шесть поездов, курсирование которых было прервано восемь лет назад.