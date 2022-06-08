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Запорожье возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожье в ближайшее время возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Запорожье и Крым договорились о возобновлении движения пассажирских и грузовых поездов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам чиновника, в расписание планируется вернуть шесть поездов, курсирование которых было прервано восемь лет назад из-за решения украинских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.

Также, добавил он, для значительной разгрузки автомобильных пунктов пропуска в ближайшее время будет восстановлено автобусное сообщение.

Ранее стало известно, что Россия и Киргизия также договорились о возобновлении движения железнодорожного сообщения на фоне смягчения ковидных мер в двух странах. Так, 6 июня начали движение поезда по маршруту Бишкек — Казань — Бишкек и Бишкек — Самара — Бишкек.

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Валентина Процкова
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