Запорожье возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожье в ближайшее время возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожье и Крым договорились о возобновлении движения пассажирских и грузовых поездов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам чиновника, в расписание планируется вернуть шесть поездов, курсирование которых было прервано восемь лет назад из-за решения украинских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.

Также, добавил он, для значительной разгрузки автомобильных пунктов пропуска в ближайшее время будет восстановлено автобусное сообщение.

Ранее стало известно, что Россия и Киргизия также договорились о возобновлении движения железнодорожного сообщения на фоне смягчения ковидных мер в двух странах. Так, 6 июня начали движение поезда по маршруту Бишкек — Казань — Бишкек и Бишкек — Самара — Бишкек.