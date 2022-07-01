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Стали известны результаты переговоров Армении и Турции

Турция и Армения договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Армения и Турция откроют сухопутную границу для граждан третьих стран. Об этом договорились спецпредставители двух государств на встрече в Вене, передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Армении.

Результатом переговоров стало решение о нормализации отношений, в рамках которой стороны также договорились начать осуществление прямых авиагрузоперевозок.

«Стороны вновь подчеркнули свою договоренность продолжить процесс урегулирования без предварительных условий», — добавили в ведомстве.

15 марта глава МИД Армении Мирзоян заявил о готовности страны установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Граница между государствами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

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Алевтина Запольская
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