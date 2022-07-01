Названо число задержанных из-за санкций российских самолетов

Минтранс: из-за западных санкций за рубежом задержали 77 российских воздушных судов

В Минтрансе заявили, что из-за западных санкций против отечественной авиаотрасли Россия потеряла более 70 самолетов, арестованных за рубежом. Такое число назвал глава ведомства Виталий Савельев, передает ТАСС.

По словам чиновника, к настоящему моменту задержаны 77 отечественных воздушных судов. При этом, «борясь за каждый самолет», один лайнер вернуть удалось, отметил собеседник агентства.

Савельев уточнил, что часть воздушных судов была арестована по требованию компаний-лизингодателей, а некоторые борты не смогли вернуться на родину из-за закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что ряд отечественных авиаперевозчиков захотели вернуть самолеты за границу «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Так, с подобной просьбой в Минтранс уже обратились компании AirBridgeCargo и S7.