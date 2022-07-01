Российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за границу

«Ъ»: авиакомпании S7 и AirBridgeCargo попросили разрешения вернуть самолеты лизингодателям

Две российские авиакомпании подали заявки в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. Об этом в пятницу, 1 июля, пишет «Коммерсантъ».

Так, S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ, а грузовая авиакомпания AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad. Перевозчики попросили разрешения вернуть воздушные суда за границу еще в апреле и мае, однако до сих пор не получили ответа от Минтранса.

В пресс-службе S7 Airlines подтвердили изданию эту информацию. Так уточнили, что подали заявку на возврат лизингодателю двух Boeing 737-8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Использование этих самолетов в России было запрещено из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии катастроф с их участием, а повторная сертификация так и не была проведена.

Источник газеты рассказал, что AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, все они находятся в аэропорту Шереметьево. Еще один Boeing с февраля остается в Шардже, другой, согласно Flightradar24,— в американском аэропорту Марана.

В апреле Минтранс направил на ознакомление в российские авиакомпании стратегию развития отечественной авиаотрасли до 2030 года стоимостью 627 миллиардов рублей. В ней предусмотрены два сценария — базовый и пессимистический. Базовый предполагает пополнение парка на тысячу новых лайнеров российского производства и использование более половины парка иностранных воздушных судов на запчасти из-за проблем с обслуживанием. Пессимистический вариант прогнозирует потерю от половины до двух третей авиапарка из-за невозможности пополнить запас запчастей. При этом в документе не уточняется, какие самолеты останутся в эксплуатации.

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