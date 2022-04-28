В России спрогнозировали потерю половины авиапарка к 2030 году

Минтранс: российскую авиаотрасль предполагается пополнить тысячей самолетов к 2030 году

Минтранс направил на ознакомление в российские авиакомпании стратегию развития отечественной авиаотрасли до 2030 года стоимостью 627 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В подготовленной стратегии предусмотрено два сценария — базовый и пессимистический. Так, базовый предполагает пополнение парка на тысячу новых лайнеров российского производства и использование более половины парка иностранных воздушных судов на запчасти из-за проблем с обслуживанием.

Пессимистический вариант прогнозирует потерю от половины до двух третей авиапарка из-за невозможности пополнить запас запчастей. При этом в документе не уточняется, какие самолеты останутся в эксплуатации.

По мнению аналитиков «Ъ», даже самый лучший сценарий не предусматривает восстановления пассажиропотока к 2030 году на уровень докризисных 100 миллионов человек в год. В ближайшие восемь лет в России на земле останется почти четверть пассажиров и как минимум более трети иностранных самолетов.

Ранее в апреле сообщалось, что Росавиация выдала разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. Теперь авиакомпания сможет обслуживать воздушные суда, зарегистрированные в российском реестре.

