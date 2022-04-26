«Аэрофлоту» разрешили обслуживание иностранных самолетов Boeing и Airbus

Росавиация разрешила «Аэрофлоту» техобслуживание иностранных самолетов Boeing и Airbus

Росавиация выдала разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Так, авиакомпания сможет обслуживать лайнеры, зарегистрированные в российском реестре. Кроме того, сертификат Росавиации позволит восстанавливать более чем 1100 компонентов самолетов «Аэрофлота», произведенных за рубежом.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что компания имеет компетенции для обслуживания широкой линейки типов воздушных судов. Речь идет об Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также о самолетах отечественного производства Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Ранее в апреле Минтранс захотел запретить отечественным авиакомпаниям продавать билеты на иностранных сервисах. Исключительные права на сайты для покупки авиабилетов и прочие системы должны принадлежать только России или российской организации, заявили в ведомстве.