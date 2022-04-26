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Российским авиакомпаниям захотели запретить продажу билетов на зарубежных сайтах

Минтранс запретит российским авиакомпаниям продавать билеты на зарубежных сервисах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минтранс захотел запретить российским авиакомпаниям продавать билеты на зарубежных сервисах по планированию поездок. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, исключительные права на сайты для покупки авиабилетов и прочие системы должны принадлежать только России или российской организации.

Также указано, что владельцем таких систем не может быть иностранец, россиянин с иностранным гражданством, лицо без гражданства или иностранное юрлицо.

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Кроме того, информационная система не должна обновляться или управлять из-за рубежа — соответствующим оборудованием должен располагать сам сервис.

«Соответственно, серверы и базы данных систем, обеспечивающих регистрацию пассажиров и багажа, оформление внутренних авиаперевозок, могут находить только в России», — уточняет издание.

Ранее в марте бывший гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков предсказал двукратный рост цен на авиабилеты по России. По его словам, в текущих условиях авиакомпании не могут позволить себе летать ниже себестоимости.

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Мария Гейн
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