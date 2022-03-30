Экс-глава «Победы» спрогнозировал рост цен на авиабилеты

Экс-глава «Победы» Калмыков ожидает рост цен на авиабилеты больше 50%

Бывший гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков предсказал двукратный рост цен на авиабилеты по России. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

По мнению Калмыкова, в текущих условиях авиакомпании не могут позволить себе летать ниже себестоимости. По прогнозам экс-главы лоукостера, повышение цен до этого уровня уже поднимет стоимость авиабилетов более чем на 30 процентов. Помимо прочего, стоит учесть расходы на покупку запчастей по обходным схемам, логистику (увеличение полетного времени) и техобслуживание воздушных судов.

«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50 процентов — это еще очень оптимистичный прогноз», — ожидает Калмыков.

Кроме того, собеседник издания считает, что аэропорты также не смогут снизить тарифы, так как увеличится себестоимость обслуживания.

«Прибыли от duty free сменятся убытками, все неавиационные доходы сократятся. Если Минтранс дает прогноз падения пассажиропотока на 30 процентов, то это минус 30 процентов доходов аэропортов», — объяснил бывший гендиректор «Победы».

Ранее были названы самые популярные направления по России в апреле. Так, в первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Средняя стоимость билета в столицу в одну сторону составляет семь тысяч рублей.