Названы самые популярные направления по России в апреле

Москва, Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями по России в апреле

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные авианаправления по России в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

В первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Отмечается, что на столицу приходится порядка 16 процентов бронирований. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет семь тысяч рублей.

В Санкт-Петербург оформлено около девяти процентов авиабилетов. Средний чек за перелет в одну сторону из других городов страну составляет 6,6 тысячи рублей. На третьем месте — Сочи с долей почти восемь процентов. Средняя стоимость билета в одну сторону — 8,4 тысячи рублей.

Средние чеки за перелет в Минеральные Воды и Калининград составляют около восьми тысяч рублей в одну сторону.

В ходе исследования анализировались билеты, которые были оформлены с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля по России.

Ранее в марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха на майских праздниках. Так, россияне традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

