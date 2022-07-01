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Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении

Глава СКР Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ограничить показ насилия и жестокости на телевидении, а реалити-шоу — исключить из эфира. Об этом председатель ведомства заявил РИА Новости на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин считает, что данные категории ТВ-передач десоциализируют молодежь, потому необходимо принять дополнительные меры для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что появились так называемые площадки по продаже «бумажного» НДС, где за вознаграждение осуществляется подготовка подложной налоговой документации. По его словам, таким способом заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов.

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Леонид Микуляк
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