Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении

Глава СКР Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ограничить показ насилия и жестокости на телевидении, а реалити-шоу — исключить из эфира. Об этом председатель ведомства заявил РИА Новости на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин считает, что данные категории ТВ-передач десоциализируют молодежь, потому необходимо принять дополнительные меры для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что появились так называемые площадки по продаже «бумажного» НДС, где за вознаграждение осуществляется подготовка подложной налоговой документации. По его словам, таким способом заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов.

Время роста



