Бастрыкин рассказал о новом виде преступлений в России

Бастрыкин рассказал о новом виде налоговых преступлений по продаже «бумажного» НДС

В России появился новый вид налоговых преступлений. Об этом ТАСС рассказал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он объяснил, что появились так называемые площадки по продаже «бумажного» НДС, где за вознаграждение осуществляется подготовка подложной налоговой документации. По его словам, таким способом заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов.

Бастрыкин отметил, что это явление требует ответных мер, в том числе для защиты экономических интересов добросовестных бизнесменов.

В 2021 году сообщалось о серии обысков в российских компаниях, выдающих электронные подписи. Им предшествовало разоблачение ряда фиктивных фирм, ведущих хозяйственную деятельность лишь на бумаге, возвращая при этом НДС на немалые суммы. Тогда участвующий в обысках собеседник газеты «Коммерсантъ» указал, что удостоверяющие центры — важное звено, без которого невозможны формирование и эксплуатация схем «бумажного НДС». По его словам, именно поэтому эта составляющая преступной пирамиды заинтересовала государство. При этом в законодательстве существуют лазейки, которыми пользуются злоумышленники.

Удостоверяющие центры обязаны установить личность получателя электронной подписи, однако в законе не прописано, как именно это нужно делать. Мошенники все чаще стали использовать ксерокопии чужих паспортов для получения цифровых подписей, с помощью которых затем могут взять кредит или продать недвижимость жертвы.