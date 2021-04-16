В выдающих электронные подписи российских компаниях прошли обыски

В российских компаниях, выдающих электронные подписи, прошла серия обысков. Об этом в пятницу, 16 апреля, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, оперативники провели обыски в московским ООО «МЦСП-групп» и екатеринбургским ООО «Солар» в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Отмечается, что на счету двух этих организаций наибольшее количество выданных за последнее время электронных подписей, их клиентами были несколько тысяч человек.

Следственно-оперативным мероприятиям предшествовал ряд разоблачений фиктивных фирм, ведущих хозяйственную деятельность лишь на бумаге, возвращая при этом НДС на немалые суммы.

Как рассказал собеседник издания, участвующий в обысках, удостоверяющие центры — важное звено, без которого невозможны формирование и эксплуатация схем «бумажного НДС». По его словам, именно поэтому эта составляющая преступной пирамиды заинтересовала государство. При этом в законодательстве существуют лазейки, которыми пользуются злоумышленники.

Собеседник издания пояснил, что удостоверяющие центры обязаны установить личность получателя электронной подписи, однако в законе не прописано, как именно это нужно делать. Мошенники все чаще стали использовать ксерокопии чужих паспортов для получения цифровых подписей, с помощью которых затем могут взять кредит или продать недвижимость жертвы. Но по ксерокопии паспорта нельзя точно установить, кто именно обращался в удостоверяющий центр — владелец документа или завладевший его копией злоумышленник. Часто они выкупают их в различных структурах (например, в банках или частных медицинских центах).

Правоохранители отмечают, что раньше мошенники использовали для своих целей паспорта бомжей или алкоголиков, но в последнее время владельцами фиктивных компаний все чаще оказываются добропорядочные граждане, не догадывающиеся об этом. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.

Ранее суд в Омске вынес приговор организаторам подпольного банка. Они обвиняются в незаконном обналичивании более 200 миллионов рублей и ряде других преступлений. Теневая организация вела свою деятельность с 2014-го по 2017 год, предоставляя услуги по транзиту, инкассации, а также обналичиванию денег, взимая комиссию около 3,5 процента. Одно из подразделений занималось выдачей денег и платежами, второе создавало фиктивные документы, где платежи обосновывались платой за выполненные работы.