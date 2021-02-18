Мэр российского города сообщил об обысках в своем доме

Обыски прошли дома и в офисе у мэра Биробиджана Александра Головатого. Задержания не было, он продолжает работать в обычном режиме Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТК, передает «Интерфакс».

«Да, определенные следственные мероприятия проходят. И в мэрии города Биробиджана и, что неприятно, дома сегодня <...> но чувствую я себя уверенно, потому что не считаю себя виноватым», — сказал он.

Градоначальник сообщил, что силовики у него «что-то искали, но не нашли». При этом он считает их действия «необходимой работой и задачей».

Ранее в соцсетях в адрес мэрии прозвучали обвинения в бесконтрольной трате бюджета. По словам Головатого, «эта история в прошлом». «Все надзорные ведомства контролируют реализацию национальных проектов. Вплоть до каждой копейки просчитывается, смотрится, анализируется, изучается», — добавил он.

В пресс-службе мэрии агентству уточнили, что следователи изъяли документы в управлении ЖКХ. О возбуждении каких-то уголовных дел в администрации не знают.