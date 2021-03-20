Директора завода обвинили в хищении 45 миллионов рублей при ремонте крейсера

В Мурманске задержали генерального директора «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода» (входит в «Объединенную судоремонтную корпорацию», ОСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в хищении 45 миллионов рублей при реконструкции авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Он задержан. Проводились следственные действия, в том числе около десяти обысков, как в самом акционерном обществе, так и по местам жительства ряда его руководящих сотрудников», — сказал собеседник.

По данным 47 News, речь идет о Евгении Зудине. Его арестовали решением Октябрьского районного суда Мурманска на два месяца, оперативники вместе с СОБРом изъяли документы из его кабинета на заводе. Также обыски прошли у него в квартирах.

В декабре 2020 года в публикации американского журнала The National Interest утверждалось, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.

Перед этим американский журнал The National Interest поместил «Адмирала Кузнецова» в пятерку самых опасных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые «нельзя недооценивать», поскольку «они обладают серьезной огневой мощью». В издании уверены, что авианосец «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля, поскольку дает России гораздо больше возможностей для проецирования своей авиации по всему миру».