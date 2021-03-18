Российского экс-полковника осудили за хищение миллионов рублей у «Воентелекома»

В Москве суд приговорил полковника в отставке Сергея Лучанинова к четырем годам колонии за мошенничество с деньгами Минобороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2005–2007 годах отставной армейский полковник Дмитрий Фунтов создал и возглавил Центр анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЦАЭС) при «Воентелекоме», а Лучанинов стал его заместителем.

ЦАЭС как посредник принял от Минобороны заказ на исследование военных и гражданских радиоэлектронных средств, чтобы не допускать их пересечения в эфире. За два года работы Лучанинов и Фунтов получили 212 миллионов рублей, однако в ходе проверки выяснилось, что организация, в которую экс-полковники якобы отправляли заказы на исследование, была подставной и не имела специалистов, способных проводить такие расчеты.

На деле исследованием занимались сами руководители центра — во время службы они работали в этой сфере, а после отставки поддерживали контакты с бывшими коллегами и консультировались с ними.

Руководителей ЦАЭС обвинили в особо крупном мошенничестве, а главу подставной компании также в легализации средств, однако к моменту суда Лучанинову и Фунтову удалось скрыться за границей. В 2018 году Фунтов перед началом процедуры экстрадиции покончил жизнь самоубийством. Сергея Лучанинова нашли в январе 2020 года в Крыму и задержали.

Учитывая срок, который экс-полковник провел в СИЗО, уже через полгода Лучанинов сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.