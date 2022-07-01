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В порту Бердянска подняли затопленный экипажем российский корабль «Саратов»

В порту Бердянска подняли затопленный российскими военными БДК «Саратов»

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В порту Бердянска подняли большой десантный корабль (БДК) «Саратов», получивший повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У» в марте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, операция была проведена 1 июля. В порту подняли корабль проекта 1171 «Тапир», который экипаж затопил после попадания украинской ракеты. Российские военные предприняли такие меры, чтобы в условиях начавшегося пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов.

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Рогов напомнил, что судно получило повреждения из-за обстрела 24 марта, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракету «Точка-У».

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