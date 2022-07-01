В порту Бердянска подняли затопленный экипажем российский корабль «Саратов»

В порту Бердянска подняли затопленный российскими военными БДК «Саратов»

В порту Бердянска подняли большой десантный корабль (БДК) «Саратов», получивший повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У» в марте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, операция была проведена 1 июля. В порту подняли корабль проекта 1171 «Тапир», который экипаж затопил после попадания украинской ракеты. Российские военные предприняли такие меры, чтобы в условиях начавшегося пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов.

Рогов напомнил, что судно получило повреждения из-за обстрела 24 марта, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракету «Точка-У».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как объяснил российский президент Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация государства.