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США заблокировали связанный с Керимовым трастовый фонд

Минфин США заблокировал трастовый фонд, приписываемый бизнесмену Керимову
Сулейман Керимов

Сулейман Керимов . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство финансов США заблокировало трастовый фонд объемом в 1 миллиард долларов, приписываемый российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Об этом РИА Новости.

«Это решение гарантирует, что активы останутся блокированными и недоступными Керимову», — указали в ведомстве.

Heritage Trust был создан в 2017 году в штате Делавэр. Министерство предупредило, что к фонду применяют те же ограничения, что и к российскому предпринимателю, который находится под санкциями США.

В апреле власти Республики Фиджи арестовали яхту Керимова Amadea, которая вошла в исключительную экономическую зону без соответствующего разрешения властей. Судно задержали, а правоохранители начали выяснять личность владельца и порт приписки. «Яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову», — утверждает телеканал.

Ранее журналисты подсчитали потери богатейших предпринимателей России с начала 2022, взяв за основу данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс был рассчитан на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге BBI находятся 500 богатейших людей мира, в настоящий момент в него входят 23 гражданина РФ. По данным исследования, Сулейман Керимов потерял 834 миллиона долларов.

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