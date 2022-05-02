Подсчитаны потери богатейших россиян

РИА Новости: Самые богатые россияне потеряли 45,484 миллиарда долларов с начала года

Богатейшие предприниматели России потеряли с начала 2022 года более 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты подсчитали потери самых богатых российских бизнесменов, взяв за основу данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс был рассчитан на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге BBI находятся 500 богатейших людей мира, в настоящий момент в него входят 23 гражданина РФ.

Оказалось, что, по данным на 2 мая, совокупное состояние богатейших предпринимателей из России составило 328,04 миллиарда долларов. С начала года бизнесмены потеряли 45,484 миллиарда долларов. На первом месте оказался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года увеличил свой капитал на 645 миллионов долларов — до 31,5 миллиарда. Занявший вторую позицию владелец «Новатэка» Леонид Михельсон потерял 6,48 миллиарда долларов, его состояние сократилось до 26 миллиардов. Третье место в рейтинге занял владелец НЛМК Владимир Лисин, капитал которого сократился на 4,27 миллиарда долларов — до 23,7 миллиарда.

Ниже расположились Алексей Мордашов (состояние сократилось на 5,33 миллиарда долларов), Алишер Усманов (1,63 миллиарда долларов), Вагит Алекперов (3,09 миллиарда долларов). У занявшего седьмую позицию Андрея Мельниченко капитал увеличился на 853 миллиона долларов, оказавшийся на восьмом месте Виктор Вексельберг потерял 2,43 миллиарда.

На девятом месте разместили совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, капитал которого сократился почти на 7 миллиардов долларов — это рекордная потеря в рейтинге. Замыкает десятку Сулейман Керимов, который потерял 834 миллиона долларов.

В конце апреля журнал Forbes назвал Николая Сторонского самым разбогатевшим за год российским миллиардером. Стоимость активов предпринимателя увеличилась с 1,2 миллиарда до 7,1 миллиарда долларов.