Власти рассказали о ежедневной борьбе с крепким рублем

Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что проблему крепкого рубля обсуждают ежедневно

Российские власти ежедневно обсуждают проблему слишком крепкого рубля, рассказал глава Министерства экономического развития России Максим Решетников. Его слова приводит «Интерфакс».

«Занимаемся каждый день», — ответил министр на вопрос журналистов о сроках принятия решения по механизмам борьбы с чрезмерным укреплением национальной валюты.

Укрепление рубля связано со снижением спроса на доллары и евро со стороны импортеров в условиях западных санкций, которые были введены в ответ на действия российских войск на Украине. 29 июня курс рубля побил многолетний рекорд — впервые с мая 2015 года в ходе торгов на Московской бирже доллар стал стоить 50 рублей. Однако затем курс немного скорректировался, днем 1 июля на Мосбирже доллар приближается к 55 рублям.

Слишком сильное укрепление национальной валюты может привести к ряду проблем, подчеркивали в правительстве. 29 июня глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь и поэтому власти не исключают использования сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций, направленных на стабилизацию курса.

По словам руководителя министерства, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей. «То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», — заметил Силуанов.