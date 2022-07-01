Власти рассказали о ежедневной борьбе с крепким рублем
Российские власти ежедневно обсуждают проблему слишком крепкого рубля, рассказал глава Министерства экономического развития России Максим Решетников. Его слова приводит «Интерфакс».
«Занимаемся каждый день», — ответил министр на вопрос журналистов о сроках принятия решения по механизмам борьбы с чрезмерным укреплением национальной валюты.
Укрепление рубля связано со снижением спроса на доллары и евро со стороны импортеров в условиях западных санкций, которые были введены в ответ на действия российских войск на Украине. 29 июня курс рубля побил многолетний рекорд — впервые с мая 2015 года в ходе торгов на Московской бирже доллар стал стоить 50 рублей. Однако затем курс немного скорректировался, днем 1 июля на Мосбирже доллар приближается к 55 рублям.
Слишком сильное укрепление национальной валюты может привести к ряду проблем, подчеркивали в правительстве. 29 июня глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь и поэтому власти не исключают использования сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций, направленных на стабилизацию курса.
По словам руководителя министерства, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей. «То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», — заметил Силуанов.