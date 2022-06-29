Власти заявили о многомиллиардных потерях бюджета от крепкого рубля

Глава Минфина Силуанов заявил о многомиллиардных потерях бюджета от укрепления рубля

Укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь и потому власти не исключают использования сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций, направленных на стабилизацию курса, заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Слова министра цитирует РБК.

По словам руководителя министерства, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей. «То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», — заметил Силуанов.

В сложившейся ситуации, заметил он, правительство может быть готово пожертвовать частью расходов. «У нас принцип текущего года — "все доходы — на расходы", хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — пояснил министр.

Силуанов также добавил, что сейчас Минфин изучает возможность контролировать курс рубля к доллару и евро через кросс-курсы валют «дружественных» стран. При этом, по его словам, для стабилизации курса в настоящее время важно стимулировать импорт, однако импорт пока «не идет».

29 июня курс доллара упал до семилетнего минимума — 50 рублей. В правительстве неоднократно подчеркивали риски чрезмерного укрепления рубля для экономики. Однако на фоне санкций в условиях невостребованности иностранной валюты импортерами тенденция к росту курса в последние недели сохраняется — он уходит дальше от «адекватной» отметки в 70–80 рублей.