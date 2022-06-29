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Минфин назвал способ контролировать курс рубля

Минфин заявил о возможности стабилизировать курс рубля через валюты дружественных стран

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минфин изучает возможность контролировать курс рубля к доллару и евро через кросс-курсы валют «дружественных» стран, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его заявления передает РИА Новости.

Министр также назвал еще один возможный способ стабилизировать курс национальной валюты — не исключено, что ведомство будет проводить интервенции из доходов бюджета. Однако Силуанов пояснил, что окончательного решения по этому поводу пока нет.

Глава ведомства также пояснил, что для стабилизации курса рубля важно стимулировать импорт. Российская валюта в последние недели существенно укрепилась — 29 июня курс доллара падал до отметки в 50 рублей. Тенденция отмечается на фоне не только существующих административных ограничений, но и невостребованности иностранной валюты со стороны импортеров в условиях санкций.

Курс доллара от TradingView

В правительстве ранее неоднократно отмечали, что слишком крепкий рубль создает риски для экономики, в том числе с точки зрения доходов бюджета. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, адекватным может быть курс 70-80 рублей за доллар. В середине июня он указывал, что рубль должен снизиться до оптимального курса «как можно быстрее».

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Платон Щукин
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