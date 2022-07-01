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Лидеру Братской банды дали 25 лет строгого режима за жестокие убийства

Ранее оправданному присяжными лидеру Братcкой банды суд дал 25 лет за убийства

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Лидера и двух членов Братской банды осудили за жестокие убийства в Иркутской области — главарю группировки Вадиму Молякову дали 25 лет строгого режима, сообщникам Даниилу Сазыкину и Денису Круглянину дали 9 и 13 лет строгого режима соответственно. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 1 июля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Карина Головачева.

Как сообщает источник, ранее присяжные оправдали этих фигурантов, но судьи в апелляционной инстанции отменили этот приговор и направили дело на новое рассмотрение. Официальный представитель областной прокуратуры Евгения Алферова пояснила «Ленте.ру», что приговора ожидают второй организатор группировки и его сообщники — их преступления выделены в отдельное делопроизводство. В 1999-2000 годах двое мужчин, в некоторой степени вовлеченных в криминальные структуры Иркутской области, нашли около 10 сообщников для захвата лесного бизнеса на территории Тайшетского района. Уже в 2001-2002 годах участники этого преступного сообщества убили двоих человек, которые имели значение в криминальном и коммерческом плане в лесозаготовительной сфере области, и их пятырех приближенных сообщников. Бандиты хотели убить и сына одного из этих фигурантов, но попытка провалилась.

В СКР отметили, что преступления банды так или иначе были связаны с контролем лесозаготовительного бизнеса в области: если в марте 2001 года преступники убили лидера другой преступной группы и владельца лесозаготовительной организации и его сообщников, то летом 2002 года они пытались убить сына жертвы, однако тот смог скрыться с пулевым ранением и выжил. В конце 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОН ворвались в квартиру, в которой находились пятеро членов другой банды. «Братские» связали конкурентов, вывезли их на берег реки Бирюса, где убили и расчленили, а части тел бросили в промоину реки.

Деятельность банды была пресечена в 2018 году следователями СКР при оперативном сопровождении сотрудников МВД и Росгвардии. Ранее криминального авторитета Леху Питерского, входившего в Братскую банду, приговорили к 12 годам колонии.

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