Посол России пригрозила Болгарии закрытием российской дипмиссии

Посол России в Софии Митрофанова пригрозила Болгарии закрытием российской дипмиссии

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что власти Болгарии так и не выполнили ее требование о возвращении в страну 70 российских дипработников, в связи с чем она готова поставить перед Москвой вопрос о закрытии дипмиссии РФ. Ее слова цитирует издание БЛИЦ.

«Уважаемые граждане Болгарии, к сожалению, наше обращение в министерство иностранных дел республики было проигнорировано. В связи с этим намерена немедленно поднять перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии», — пригрозила дипломат.

Митрофанова считает, что ответственность за последствия действий Софии полностью лежит на правительстве премьера Кирилла Петкова.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя решение о высылке 70 россиян, заявил, что не знает, почему София пошла на этот шаг. Болгарский лидер не смог назвать причины. В правительстве страны россиян обвинили в шпионаже.