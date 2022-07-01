Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России пригрозила Болгарии закрытием российской дипмиссии

Посол России в Софии Митрофанова пригрозила Болгарии закрытием российской дипмиссии
Элеонора Митрофанова

Элеонора Митрофанова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что власти Болгарии так и не выполнили ее требование о возвращении в страну 70 российских дипработников, в связи с чем она готова поставить перед Москвой вопрос о закрытии дипмиссии РФ. Ее слова цитирует издание БЛИЦ.

«Уважаемые граждане Болгарии, к сожалению, наше обращение в министерство иностранных дел республики было проигнорировано. В связи с этим намерена немедленно поднять перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии», — пригрозила дипломат.

Митрофанова считает, что ответственность за последствия действий Софии полностью лежит на правительстве премьера Кирилла Петкова.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя решение о высылке 70 россиян, заявил, что не знает, почему София пошла на этот шаг. Болгарский лидер не смог назвать причины. В правительстве страны россиян обвинили в шпионаже.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Гаджет Apple помог найти девять угнанных автомобилей
Путин указал на попытки Запада сорвать урегулирование ситуации на Украине
Роспотребнадзор напомнил об опасностях кондиционеров
Питающегося через трубку ученого на последней стадии рака отправили в СИЗО
Оценены потери российских миллиардеров с начала года
Защита приговоренного к казни в ДНР марокканца подала апелляцию
Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении
Власти сообщили подробности о выживавшем 10 дней после крушения Ан-2 россиянине
С фабрики IKEA перед продажей захотели уволить половину сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.