У москвички нашли 42 кошки в квартире без воды

В московской квартире нашли женщину, проживающую с 42 кошками и собакой

В одной из квартир Москвы нашли женщину, которая проживает вместе с 42 кошками и больной собакой. Жилье находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает телеканал «360».

Проблемная квартира находится в доме на улице Фестивальной. Жильцы узнали о состоянии жилья, когда его владелица была вынуждена лечь в больницу и попросила соседку присмотреть за домашними животными. После первого посещения женщина вызвала волонтеров, которые обнаружили в комнатах 42 кошки и больную собаку. В квартире было отключено электричество и вода, комнаты оказались завалены мусором и грязной посудой.

Собственница квартиры попросила у врачей выписать ее, чтобы вернуться домой. Позже соседи через участкового добились, чтобы москвичку забрала психиатрическая служба. Однако ее посчитали здоровой и отпустили. В итоге она закрылась в квартире с 30 кошками, которых не успели вынести волонтеры.

Ранее жительница новосибирского Академгородка пожаловалась на мусор в квартире умершего соседа. Скопившийся там хлам проломил стену в ванной россиянки. Пострадавшая была готова сделать ремонт, но не смогла начать работы, так как в жилье соседа не провели уборку.