Мусор в квартире умершего соседа проломил стену в ванной россиянки

Мусор в квартире умершего соседа проломил стену в ванной жительницы Академгородка

Жительница новосибирского Академгородка пожаловалась на мусор в квартире умершего соседа. Скопившийся там хлам проломил стену в ванной россиянки, сообщает Telegram-канал Mash.

Проживающая в двухэтажном доме на улице Рубиновая женщина более двух месяцев пытается добиться, чтобы жилье покойного расчистили. Она обращалась в администрацию, где ей ответили, что здание является муниципальной собственностью, поэтому ответственность лежит на мэрии.

Власти города отложили решение проблемы, сославшись на нехватку денег. Когда средства на уборку нашлись, из квартиры вывезли книги для музея СССР и только часть мусора. Из-за хлама в ванной женщины начала обваливаться стена и отходить плитка, из которой пролезли черви. Пострадавшая готова сделать ремонт, но не может начать работы, пока в жилье соседа не проведут уборку.

В марте житель Среднеуральска не смог попасть в квартиру из-за накопившегося в ней мусора и решил поселиться в подъезде. Более недели мужчина ночевал на коврике рядом с дверью. Его соседи обращались в управляющую компанию, но ведомство не смогло исправить ситуацию.