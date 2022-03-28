Россиянин не смог попасть в квартиру и поселился в подъезде

Мужчина из Среднеуральска не смог войти в свою квартиру из-за мусора

Житель Среднеуральска решил поселиться в подъезде после того, как не сумел войти внутрь своей квартиры из-за скопившегося внутри мусора, сообщает E1.RU.

Россиянин ночует на коврике вторую неделю. Дверь в захламленную квартиру открыта, но попасть в нее невозможно, поскольку вход завален мусором. Соседи мужчины из дома № 4Б на улице Куйбышева обращались в управляющую компанию, однако ведомство не исправило ситуацию.

Проживающий в здании Дмитрий смог связаться со знакомым соседа. Он узнал, что ночующий в подъезде мужчина получил нынешнее жилье после расселения перед сносом. По словам собеседника Дмитрия, его прошлая квартира также была сильно захламлена. Официально недвижимость принадлежит дочери мужчины. Девушка иногда навещает родителя, но не предпринимает попыток помочь ему прибрать внутри.

В феврале в заваленной мусором московской квартире нашли двух восьмимесячных мальчиков. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии — врачи предполагают, что братьев некоторое время морили голодом. Было установлено, что мать и отца мальчиков ранее уже лишали родительских прав в отношении других детей.