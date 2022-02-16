В заваленной мусором московской квартире нашли голодных детей

В заваленной мусором квартире на улице Плеханова на востоке Москвы обнаружили двух восьмимесячных детей, мальчиков-близнецов некоторое время морили голодом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Найденных мальчиков доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Предполагается, что их некоторое время не кормили. Квартира, в которой жили близнецы, сильно захламлена: повсюду мусор и грязь.

Удалось установить, что родителей мальчиков уже лишали прав в отношении других детей.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее в городе Тольятти 32-летняя женщина морила голодом своего новорожденного сына. В полицию обратились врачи, которых в квартиру, где находился младенец, не пустила мать. Россиянка препятствовала работе медиков — они в рамках патронажа обязаны были оказать медицинскую помощь ребенку.