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Американский финансовый гигант задумал продать банк в России

FT: продажей бизнеса CitiGroup в России заинтересовались частные компании и Потанин

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский финансовый конгломерат Citigroup задумал продать принадлежащий ему Ситибанк, пишет газета Financial Times.

В издании отмечают, что активом заинтересовались несколько покупателей. В их число входит Экспобанк, страховая компания «Ресо-Гарантия», а также Росбанк. Однако, по данным источников газеты, при сделке фирма может столкнуться с проблемами, поскольку против ее владельца Владимира Потанина были введены британские санкции.

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Citigroup, как утверждают источники, планирует сохранить часть присутствия в России и оставить за собой лицензию на ведение бизнеса в стране. CitiGroup с активами в России в размере 13,7 миллиарда долларов еще до начала специальной военной операции на Украине в феврале собирался продать свой розничный бизнес в России, об этом Ситибанк заявил в апреле 2021 года. Финансовый гигант предложил продать банк крупнейшей частной кредитной организации в России, Альфа-банку, однако тот отказался.

В середине мая американский банк уже искал возможность заключения сделки с российскими финансовыми институтами, которые не попали под санкции. Однако с тех пор компания так и не нашла покупателя.

По состоянию на 1 января 2022 года, Ситибанк занимал 20 место в России по объему активов (707 миллиардов рублей) и 25-е по размеру капитала (64,4 миллиарда). При этом обязательства банка перед физлицами намного превышают объем выданных им кредитов: 160 миллиардов рублей против 40 миллиардов.

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Платон Щукин
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