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Переломным моментом в переговорах Финляндии и Турции по НАТО стал кофе-брейк

Глава МИД Финляндии: переломным моментом в переговорах с Турцией по НАТО стал кофе-брейк

Фото: Yves Herman / Reuters

Переломным моментом в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вопросу урегулирования разногласий по вступлению в НАТО стал кофе-брейк. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью изданию El Mundo.

Дипломат подчеркнул, что подписанное с Анкарой соглашение является успехом. «Мы долго вели переговоры, и было много разных вариантов текста. У нас были люди, которые вели переговоры в Анкаре, было несколько встреч в Брюсселе», — рассказал он.

По словам Хаависто, он не ожидал, что стороны достигнут договоренности на саммите НАТО в Мадриде, так как было много противоречий. «Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. Стороны сидели два часа, повторяя одни и те же фразы, но во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение», — поделился он.

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Глава финского МИД уточнил, что для вступления в альянс Хельсинки не нужно будет менять законы. «Ключевым моментом является укрепление сотрудничества, мы готовы получать информацию от турецких властей и сотрудничать в вопросах, связанных с терроризмом. Но все решения принимаются в соответствии с финским законодательством», — добавил он.

Ранее Хаависто высказался о размещении в стране сил НАТО. Министр заявил, что в настоящее время в этом нет необходимости, так как на общей границе с Россией «сейчас безопасно». При этом он подчеркнул, что Финляндия хочет быть готовой к любой чрезвычайной ситуации.

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Виктория Кондратьева
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