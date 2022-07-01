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В Финляндии высказались о размещении в стране сил НАТО

Глава МИД Хаависто заявил, что размещать силы НАТО в Финляндии сейчас нет необходимости
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто . Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто высказался о размещении в стране сил НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Глава МИД заявил, что в настоящее время в этом нет необходимости. По его словам, на общей границе с Россией «сейчас безопасно». При этом он подчеркнул, что Финляндия хочет быть готовой к любой чрезвычайной ситуации.

«В настоящее время нет необходимости в том, чтобы принимать на своей территории силы НАТО», — подчеркнул он. Также он отметил, что Финляндия поддерживает планы альянса по «обеспечению коллективной безопасности».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Кроме того, в НАТО приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. Согласно документу, главная цель Москвы — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.

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Марина Совина
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