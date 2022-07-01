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В США рассказали о коррупции в НАСА

The Space Review: создание ракеты Ares I для НАСА выглядело как коррупция

Фото: NASA / Reuters

Наиболее уязвимым элементом американской программы Constellation, предполагавшей создание ракеты и космического корабля для полетов в дальний космос, была разработка в 2000-х годах тяжелого носителя Ares I. Об этом в The Space Review пишет инженер, бизнесмен и консультант Рэнд Симберг.

Автор напоминает, что создание первой ступени Ares I доверили компании Alliant Techsystems (вошла в состав Orbital ATK, которая, в свою очередь, была поглощена Northrop Grumman), которая ранее для программы Space Shuttle разработала аналогичные твердотопливные ускорители. По его словам, носитель Ares I был спроектирован при активном участии американского астронавта в отставке Скотта Горовица сразу после того, как он перешел работать из Alliant Techsystems в НАСА.

Симберг уверен, что «вращающаяся дверь» в лице Горовица должна была быть расследована не только генеральным инспектором, но и журналистами. По его мнению, единственными, кто в то время рассказывал об этой ситуации, которая выглядела как коррупция, были несколько специализированных блогов.

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В июне РИА Новости, ссылаясь на главного аудитора НАСА Пола Мартина, сообщило, что стоимость американской лунной программы Artemis до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов.

Реализация программы Constellation началась в Соединенных Штатах в 2004 году при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем. Проект предусматривал, что не позднее 2020 года США вернутся на Луну, и допускал после этого отправку человека на Марс. В 2010 году по инициативе президента-демократа Барака Обамы программа была свернута из-за недостатка финансирования, поскольку Constellation не укладывался в бюджет. Позже Обама объявил, что наработки лунной программы будут использованы при создании сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и пилотируемого корабля Orion.

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Иван Потапов
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