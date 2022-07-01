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В стене популярного у туристов бара в Ницце нашли останки замурованного человека

Менеджер бара в Ницце убил человека и замуровал его тело в стену погреба заведения

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Менеджер бара L'Atrium в Ницце был арестован по подозрению в убийстве человека, после того, как в стене винного погреба заведения нашли замурованные человеческие останки. Об этом пишет Mirror.

Бар L'Atrium популярного среди туристов французского города был закрыт в среду, 29 июня, после сообщения об обнаружении тела неизвестного мужчины в стене винного погреба заведения. Правоохранительные органы арестовали менеджера по подозрению в убийстве. По данным источников в полиции, сотрудник признал свою вину — он рассказал, что совершил злодеяние после ссоры, и таким образом хотел скрыть улики.

Отмечается, что прокуратура начала расследование дела об исчезновении человека на европейском курорте, чья личность не раскрывается, в сентябре прошлого года. В погребе бара L'Atrium внимание следователей привлекли пятна крови, а в результате более тщательного обыска и было обнаружено разлагающееся в стене тело.

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Новость вызвала настоящий шок у постоянных посетителей заведения и жителей Ниццы, так как бар славился своей дружелюбной атмосферой и был популярным местом среди туристов. Так, некоторым пользователям сети случай напомнил сюжет хоррор-фильма. «Представьте, сколько людей успело в этом баре выпить коктейль или пропустить бокальчик пива, пока рядом с ними находился труп. С ума сойти!», — написали они.

Ранее в феврале 19-летняя туристка из Канады отправилась в гости к своему парню в Великобританию и была жестоко убита в его доме. Отмечается, что полицию вызвали соседи, которые услышали шум и ругань — когда стражи порядка вошли в комнату, молодой человек лежал в окровавленной кровати с девушкой и разговаривал по телефону.

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Дарья Рыбак
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