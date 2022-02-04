Девушка отправилась в «путешествие мечты» во имя любви и была жестоко убита

Туристка из Канады отправилась в Великобританию, чтобы встретиться со своим возлюбленным, и была жестоко убита в его доме. Об этом сообщает Daily Express.

2 февраля 19-летнюю жительницу канадского города по имени Вернон Эшли Уодсворт (Ashley Wadsworth) нашли зарезанной в доме ее 23-летнего любовника по имени Джек Сеппл (Jack Sepple) в Челмсфорде, графство Эссекс. Отмечается, что соседи вызвали полицию, поскольку слышали шум и ругань. В итоге британца арестовали по обвинению в убийстве — когда стражи порядка вошли в комнату, он лежал в окровавленной кровати с девушкой и разговаривал по телефону.

Ранее сообщалось, что канадка приехала в Англию в ноябре по туристической визе, чтобы погостить у своего парня, с которым они познакомились в интернете. Уодсворт активно делилась общими фото в социальных сетях и, как заметила ее подруга, «мечтала об этом путешествии»: девушка была набожной мормонкой и хотела сбежать от жизни в маленьком родном городе.

В четверг, 4 февраля, появилась информация, что Сеппл признался в убийстве своей девушки. Как стало известно прокурору, при задержании молодой человек заявил полицейским, что он психопат — он ударил Уодсворт ножом, а потом задушил.

Ранее в январе правоохранительные органы Таиланда задержали местного жителя, убившего одного туриста из Великобритании и тяжело ранившего другого. По данным издания, таец напал на отдыхающих, так как они громко слушали музыку.