Житель Таиланда убил туриста серпом из-за слишком громкой музыки

Правоохранительные органы Таиланда задержали местного жителя, убившего одного туриста из Великобритании и тяжело ранившего другого. Подробности происшествия публикует Bangkok Post.

Инцидент произошел в городе Канчанабури в субботу, 22 января. Поздно ночью двое британцев пили пиво и слишком громко слушали музыку перед арендованным домом. По данным издания, таец напал на отдыхающих, ранил обоих серпом и скрылся с места преступления. От полученных ранений 49-летний англичанин скончался на месте. Его 55-летний соотечественник остался жив, но был ранен, его доставили в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать 23-летнего подозреваемого — он прятался у родственника напротив дома, где произошло преступление. Отмечается, что у молодого человека имеются психические расстройства.

Ранее в августе сообщалось, что житель острова Пхукет задушил и ограбил туристку из Швейцарии из-за 660 рублей. 57-летняя отдыхающая отправилась купаться в водоем и оставила личные вещи на берегу, откуда за ней на протяжении некоторого времени наблюдал местный житель. Как только швейцарка зашла в воду, таец попытался украсть ее вещи.

