Россиянам спишут миллиарды рублей долгов

«Известия»: россиянам спишут более ₽3 млрд по кредитам в рамках внесудебного банкротства

Россиянам спишут более трех миллиардов рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май нынешнего года. По словам Торосова, за этот период к процедуре допущены девять тысяч россиян, из них шесть тысяч уже полностью ее завершили. Всего же, по данным ведомства, с сентября 2020 года по май текущего в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тысяч заявлений от россиян.

При этом, как отметил первый замглавы Минэконоразвития, доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30 процентах случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра составила 61 процент.

К 1 апреля 2022 года число россиян-банкротов превысило полмиллиона (537 тысяч человек). В первом квартале суды признали банкротами 54 190 граждан, что на 33,6 процента больше аналогичного периода 2021 года. Однако темпы роста числа банкротств снизились.

В марте правительство России задумалось о введении полного моратория на внешние банкротства юридических и физических лиц в рамках судебной процедуры. По закону компании, на которые распространится действие моратория, не смогут выплачивать дивиденды или иными образами распределять прибыль. Но они при желании способны самостоятельно инициировать процедуру банкротства.