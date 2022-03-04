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Правительство задумалось о моратории на банкротство в России

Правительство задумалось о введении моратория на внешнее банкротство на полгода

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительство России задумалось о введении полного моратория на внешние банкротства юридических и физических лиц в рамках судебной процедуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабинете министров.

По данным собеседника агентства, запрет на проведение процедуры банкротства по заявлению кредиторов планируется ввести на полгода. Такую меру уже анонсировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, однако без уточнения, на какие категории юрлиц будет распространяться ограничение.

Впервые подобный мораторий был опробован в 2020 году во время пандемии COVID-19. Тогда правительство воспользовалось правом вводить запрет в «исключительных случаях».

По закону компании, на которые распространится действие моратория, не смогут выплачивать дивиденды, иными образами распределять прибыль, в том числе через процедуру обратного выкупа акций. Однако они смогут при желании самостоятельно инициировать процедуру банкротства.

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Платон Щукин
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