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Донецк перейдет на российский телефонный код

Мэр Донецка сообщил о переходе города с украинского телефонного кода на российский

Фото: Shutterstock

Донецк перейдет с украинского телефонного кода на российский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)», — сообщил он.

В мае стало известно, что переход на российский телефонный код начался в Херсонской и Запорожской областях. По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в регион уже зашли новые сотовые операторы, местным жителям продают соответствующие сим-карты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

Как рассказали в Госдуме, переход был обусловлен тем, что в регионах начались проблемы со связью после их перехода под контроль российских военных — местные жители не могли пополнить мобильные счета украинских операторов.

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Алевтина Запольская
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